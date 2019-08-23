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Украина станет плацдармом для западной атаки на Россию

Украина станет плацдармом для западной атаки на Россию
Фото: pixabay.com
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Подготовительные мероприятия уже проведены

Украина шаг за шагом теряет свою самостоятельность и все больше попадает во власть Запада. Это отметил донецкий социолог Евгений Копатько. По его мнению, первыми "сдали" страну олигархи.

"Владельцы заводов, газет, пароходов и их активы в виде предприятий находятся на Украине, а деньги – на Западе, и они заложники этих обстоятельств", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

Теперь новая президентская команда решила снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом земля Незалежной перейдет транснациональным компаниям типа Monsanto, активно использующим ГМО. Это нанесет вред не только Украине, но и России.

Фото: www.globallookpress.com

Окончательно развалив страну, Запад превратит украинцев в дешевую рабсилу и таким способом увеличит свой человеческий ресурс: "В Германии украинских мигрантов уже 19% … Таким образом пополнить ряды белых, работоспособных, лояльных людей в Польше, Германии, Португалии, Чехии, Италии и дальше по списку. Это уже происходит", – подчеркивает Копатько.

При этом антироссийская направленность Незалежной будет искусственно усиливаться, и страна станет плацдармом для основных атак Запада против Москвы, предупредил аналитик.

Николай ВИКТОРОВ
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