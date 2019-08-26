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Забывшийся Порошенко поздравил Донецк

Забывшийся Порошенко поздравил Донецк
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-глава Незалежной снова раздает обещания жителям Донбасса

Флаг Украины вернется во все города на востоке страны. Об этом заявил бывший президент Петр Порошенко. Поздравляя Донецк с Днем города, он подчеркнул, что не прекращает борьбу с "агрессором".

"Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!" – написал он в Facebook.

"Он в курсе что больше не президент?", – указал в комментарии РИА "Новости" пользователь Luka A.

Но Порошенко, проигравший выборы и имевший крайне низкий рейтинг в последние месяцы своего правления, даже сейчас не может остановиться. Он продолжает раздавать обещания Украине, которая, по его словам, едина "от Запада до Востока", пишет НСН.

Ранее Порошенко обвинил действующего президента Владимира Зеленского в предательстве за то, что новая команда согласилась обсуждать возможность снятия экономической блокады с Донбасса, отмечает URA.RU.

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Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Николай ВИКТОРОВ
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