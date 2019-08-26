Меркель подталкивает Зеленского к Путину

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Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться и обсудить урегулирование в Донбассе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев", – высказалась она после саммита G7 во Франции.
Меркель назвала ситуацию вокруг Украины "большой проблемой", отмечает RT. По словам канцлера, встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, Германия, Франция) тоже не должна откладываться. Причем организовать ее должен Париж, поскольку предыдущие переговоры "нормандской четверки" проходили в Берлине.
"Мы, Франция и Германия, хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами", - цитирует РИА "Новости".
Ранее возможность встречи по Украине в "нормандском формате" обсудили лидеры России и Франции.
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