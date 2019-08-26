Меркель подталкивает Зеленского к Путину

Канцлер настаивает на двусторонних переговорах Киева с Москвой

Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться и обсудить урегулирование в Донбассе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев", – высказалась она после саммита G7 во Франции.

Меркель назвала ситуацию вокруг Украины "большой проблемой", отмечает RT. По словам канцлера, встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, Германия, Франция) тоже не должна откладываться. Причем организовать ее должен Париж, поскольку предыдущие переговоры "нормандской четверки" проходили в Берлине.

"Мы, Франция и Германия, хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами", - цитирует РИА "Новости".

Ранее возможность встречи по Украине в "нормандском формате" обсудили лидеры России и Франции.

