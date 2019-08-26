Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель подталкивает Зеленского к Путину

Меркель подталкивает Зеленского к Путину
Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер настаивает на двусторонних переговорах Киева с Москвой

Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться и обсудить урегулирование в Донбассе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев", – высказалась она после саммита G7 во Франции.

Меркель назвала ситуацию вокруг Украины "большой проблемой", отмечает RT. По словам канцлера, встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, Германия, Франция) тоже не должна откладываться. Причем организовать ее должен Париж, поскольку предыдущие переговоры "нормандской четверки" проходили в Берлине.

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

"Мы, Франция и Германия, хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами", - цитирует РИА "Новости".

Ранее возможность встречи по Украине в "нормандском формате" обсудили лидеры России и Франции.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

После тайного обсуждения возвращения России европейцы поставили крест на G7

Запад больше не сможет диктовать условия всей планете

Верните Россию: Трамп устроил разнос "Большой семерке"

Американский лидер испортил аппетит остальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей