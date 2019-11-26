Еще одна российская труба станет для Москвы страховкой в переговорах по газу с Европой

Россия разворачивает свой энергетический бизнес на восток. Страна, которая является крупнейшим в мире экспортером природного газа, проложила огромный трубопровод, идущий из Сибири до китайской границы, чтобы удовлетворить "ненасытный энергетический аппетит" КНР. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению коллективного разума издания (над статьей работали целых три автора), новый трубопровод "Сила Сибири" "является частью плана президента России Владимира Путина по снижению зависимости его страны от газовых рынков Европы и подключению к быстрорастущей экономике Азии". Для Китая, где внутреннее производство энергии не поспевает за спросом, этот проект жизненно необходим, отмечается в материале.

Российская часть газопровода длиной 2980 км свяжет новые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском у границы с Поднебесной. Далее газ пойдет по китайской трубе протяженностью 3370 км к югу от Шанхая. "Силой Сибири" со стороны РФ управляет "Газпром", который в 2014 г. подписал соглашение на $400 млрд на поставку 38 млрд куб газа ежегодно в течение 30 лет с компанией China National Petroleum Corp. Это крупнейший контракт российского монополиста за всю историю, подчеркивает Bloomberg.

"Газпром" начал закачивать голубое топливо в трубопровод в октябре. Его официальный запуск должен состояться 2 декабря при участии лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи. "Газпром" планирует сначала поставлять 10 млн куб в день и достичь проектной мощности в 2025 году. Предполагается, что российская сторона протянет систему на запад, что позволит доставлять сибирский газ в оба направления, считают авторы издания.

"Сила Сибири" служит Москве страховкой на фоне ее ухудшающихся отношений с Европой, которые заметно испортились после присоединения Крыма к России в 2014-ом. Однако до сих пор большая часть российского газа шла на запад, в основном по трубопроводам по Украине. И это при том, что РФ имеет огромные нетронутые запасы голубого топлива на Дальнем Востоке, который находятся гораздо ближе к Китаю, чем к Европе, обращает внимание Bloomberg.

Как пишет издание, обе страны уже говорят о втором трубопроводе, известном как "Сила Сибири – 2", который будет обслуживать промышленные районы на восточном побережье Китая. "Путин ожидает, что для "колоссального" роста потребностей КНР в энергии потребуются дополнительные трубопроводные и СПГ-мощности, что пойдет на пользу как "Газпрому", так и ПАО "Новатэк", которое разрабатывает СПГ на полуострове Ямал в Карском море", – говорится в статье.



По словам авторов, "Сила Сибири" изменит энергетическую расстановку сил на мировом рынке. Трубопровод укрепит позиции Москвы на переговорах по газовым контрактам с европейскими странами. Если Россия сможет поставлять свою продукцию на Восток, Западу, возможно, придется платить больше, чтобы гарантировать поставки. Параллельно "Газпром" открывает новый трубопровод под Балтийским морем, известный как "Северный поток – 2", который удваивает его пропускную способность на существующем уже северном маршруте. Это даст России возможность полностью обойти Украину в случае нового витка напряженности, резюмирует Bloomberg.

