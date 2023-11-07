В Европе заговорили о тяжелых последствиях из-за кражи российских активов

В Европе заговорили о тяжелых последствиях из-за кражи российских активов
Hannelore Foerster/www.globallookpress.com
Имущество РФ все никак не могут пустить на помощь Украине

Ряд стран-членов Евросоюза выражают обеспокоенность рисками из-за использования замороженных активов России для помощи Украине. Инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен может оказаться под вопросом.

Глава правительства Бельгии Александр Де Кро заявил, что проблема требует решения на уровне "Большой семерки", которая занимается вместе с Еврокомиссией обсуждением замороженных российских активов.

Главная проблема – отсутствие правовой основы. Брюссель не сможет решить ее самостоятельно. Бельгии необходимы гарантии, что страна не будет единолично нести все риски и юридические последствия из-за таких беспрецедентных действий.

Европе необходимо выбрать такое решение, которое не пошатнет международную финансовую систему, указал де Кро. Министр также отметил, что в мире не существует способов изъять активы без тяжелых экономических последствий.

Напомним, Евросоюз предлагал направить замороженные средства на помощь Киеву и ВСУ, однако решению воспротивился Европейский ЦБ, а также Париж, Берлин и Брюссель. Основная позиция стороны – опасения в том, что в случае откровенной кражи замороженных активов России на рынках образуется финансовый перекос, который пошатнет евровалюту, сообщает Politico.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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