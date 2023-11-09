Европарламент неожиданно высказался в защиту россиян

И потребовал от ЕК пересмотра принятых против населения России санкций

Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии пересмотра рекомендаций о запрете для россиян на ввоз личного транспорта в страны ЕС.

В резолюции ЕП по эффективности санкционных мер в отношении России говорится, что Европейская комиссия обязана взять на себя пересмотр избранных ранее ограничительных мер, которые допускают конфискацию личного имущества россиян, включая их транспорт, уточняет телеканал "360".

Европарламентарии считают, что такие меры являются чрезмерными. Напомним, резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер, однако иные европейские институты обязаны принимать их во внимание при принятии тех или иных решений.

В сентябре 2023 года ЕК пояснила, что санкции против России, принятые годом ранее, также распространяются на личное имущество россиян, включая их транспорт, который имеет российский регистрационный номер. На таких авто граждане РФ не имеют права въезжать в Европу – ни в туристических целях, ни для кратковременного визита.