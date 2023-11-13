Евросоюз нанес новый удар по доходам России

Санкциям нет конца

В очередной пакет санкций Европейского союза против России вошли новые ограничительные меры против физлиц. Коснулись рестрикции и экспортных ограничений, указал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам чиновника, на этот раз ограничения коснутся алмазов, действий по укреплению ценового потолка и борьбы с обходом санкций. Ключевая цель – ограничения доходов страны.

Боррель указал, что выдвинутое им предложение находится на стадии последнего согласования. Поэтому в скором времени (уже в ближайшие дни) новый список ограничительных мер будет представлен.

Напомним, последний, одиннадцатый пакет санкций коснулся физлиц и организаций (практически 1,8 тысячи) с замораживанием активов и запретом на предоставление средств фигурантам санкционных списков, дополнительным запретом на совершение поездок в пределах ЕС.