Евросоюз нанес новый удар по доходам России

Евросоюз нанес новый удар по доходам России
Christophe Licoppe/www.globallookpress.com
Санкциям нет конца

В очередной пакет санкций Европейского союза против России вошли новые ограничительные меры против физлиц. Коснулись рестрикции и экспортных ограничений, указал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам чиновника, на этот раз ограничения коснутся алмазов, действий по укреплению ценового потолка и борьбы с обходом санкций. Ключевая цель – ограничения доходов страны.

Боррель указал, что выдвинутое им предложение находится на стадии последнего согласования. Поэтому в скором времени (уже в ближайшие дни) новый список ограничительных мер будет представлен.

Напомним, последний, одиннадцатый пакет санкций коснулся физлиц и организаций (практически 1,8 тысячи) с замораживанием активов и запретом на предоставление средств фигурантам санкционных списков, дополнительным запретом на совершение поездок в пределах ЕС.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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