Дела на Западе идут все хуже

Экономическая политика западных стран привела к тому, что население в ряде государств оказалось на пороге бедности. Дошло до того, что миллионы британцев вынуждены обходиться без такого простого и привычного предмета быта, как холодильник.



Дело в том, что безграмотная санкционная политика привела к тому, что цены за электричество взлетели до небес. Теперь среднестатистической британской семье не по карману оплачивать счета за электроэнергию. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Для того чтобы хоть как-то сэкономить, британцы вынуждены отключать холодильники или хотя бы морозильную камеру. Авторитетная британская газета Guardian отмечает, что миллионам граждан пришлось обходиться без холодильников уже в мае текущего года. Кроме того, люди вынуждены экономить на продовольствии, отоплении и одежде. Ситуация в стране становится все хуже.



Тем временем, вашингтонская администрация продолжает настаивать на том, что антироссийские санкции должны ужесточаться. Как сообщили в Кремле, Москва уже научилась приспосабливаться к такой агрессивной политике западных стран, передает телеканал "360".



К слову, ранее стало известно, что Евросоюз нанес новый удар по доходам России.

