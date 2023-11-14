На Западе никак не угомонятся

Санкционная война западных государств против Российской Федерации продолжается. Несмотря на то, что ограничения тяжело бьют по самим европейским странам, Брюссель продолжает пытаться надавить на Москву. Так, в Венгрии раскрыли подробности очередного, уже 12-го пакета санкционных ограничений против России.



Руководитель главного внешнеполитического ведомства республики Петер Сийярто подчеркнул, что согласно предварительным данным, проект 12-го санкционного удара по России не будет содержать ограничений против атомной энергетики.



Представитель венгерских властей особо отметил, что Будапешт сразу обозначил свою позицию и заявил остальным членам Евросоюза, что ядерная энергетика не может каким-либо образом быть ограничена, так как это нанесет колоссальный удар по экономике самой Венгрии.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия... никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности", – подчеркнул шеф венгерской дипломатии.

К слову, ранее стало известно, что из-за безграмотной санкционной политики Лондона жителям Великобритании приходится отказываться даже от холодильников.

