Раскрыты подробности 12-го удара Европы по России

Раскрыты подробности 12-го удара Европы по России
Фото: www.unsplash.com
На Западе никак не угомонятся

Санкционная война западных государств против Российской Федерации продолжается. Несмотря на то, что ограничения тяжело бьют по самим европейским странам, Брюссель продолжает пытаться надавить на Москву. Так, в Венгрии раскрыли подробности очередного, уже 12-го пакета санкционных ограничений против России.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства республики Петер Сийярто подчеркнул, что согласно предварительным данным, проект 12-го санкционного удара по России не будет содержать ограничений против атомной энергетики.

Представитель венгерских властей особо отметил, что Будапешт сразу обозначил свою позицию и заявил остальным членам Евросоюза, что ядерная энергетика не может каким-либо образом быть ограничена, так как это нанесет колоссальный удар по экономике самой Венгрии.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия... никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности", – подчеркнул шеф венгерской дипломатии.

К слову, ранее стало известно, что из-за безграмотной санкционной политики Лондона жителям Великобритании приходится отказываться даже от холодильников.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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