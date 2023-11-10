Евросоюз может ввести санкции против ХАМАС

Однако Израиль пока что избежит такой участи

Евросоюз не исключает введения санкций против ХАМАС. По информации одного из источников в Европе, пишут медиа, движение уже признано в ЕС террористическим. Следующем шагом в отношении ХАМАС может стать введение санкционных ограничений.

Не исключены также персональные санкции в отношении конкретных лиц, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пока что, говорится в материале, отсутствует какая-либо информация о введении санкций против Израиля из-за наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник

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