Путин озвучил главное условие для окончания войны на Ближнем Востоке

Глава РФ обратился к палестинскому коллеге

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил, что ключевым условием для урегулирования конфликта с Израилем должно стать создание суверенной Палестины в границах 1967 года, передает портал "Ридлайф.ру".

Как указал президент РФ, кровопролитие приносит лишь страдания обеим сторонам. Москва поддерживает последовательность реализации законных прав Палестины в границах в соответствии с резолюцией ООН от 1967 года, подтверждающей право палестинского народа на самоопределение и независимость границ со столицей в Восточном Иерусалиме.

24 ноября вступило в действие перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, 27 ноября палестинское движение заявило о достижении договоренности о продлении гуманитарного перемирия еще на двое суток.