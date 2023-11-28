Путин озвучил главное условие для окончания войны на Ближнем Востоке

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Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил, что ключевым условием для урегулирования конфликта с Израилем должно стать создание суверенной Палестины в границах 1967 года, передает портал "Ридлайф.ру".
Как указал президент РФ, кровопролитие приносит лишь страдания обеим сторонам. Москва поддерживает последовательность реализации законных прав Палестины в границах в соответствии с резолюцией ООН от 1967 года, подтверждающей право палестинского народа на самоопределение и независимость границ со столицей в Восточном Иерусалиме.
24 ноября вступило в действие перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, 27 ноября палестинское движение заявило о достижении договоренности о продлении гуманитарного перемирия еще на двое суток.
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