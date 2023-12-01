Швейцария заблокировала российских активов почти на 9 млрд долларов

Швейцария заблокировала российских активов почти на 9 млрд долларов
Pius Koller/www.globallookpress.com
Берн активно участвует в санкциях против Москвы

Швейцария продолжает блокировать активы Российской Федерации. По последним данным, сумма доходит до 8,8 млрд долларов. В Государственном секретариате Швейцарии уточнили, что в пересчете на местную валюту сумма составляет 7,7 млрд франков.

В сумму замороженных активов входят не только частные средства, но и значительная сумма Центробанка РФ, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Швейцария активно соблюдает антироссийские санкции, введенные с 24 февраля 2022 года. Берн принял решение о блокировки частных активов РФ суммой в 8,1 млрд долларов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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