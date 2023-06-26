Глава НАТО оконфузился на публичном выступлении

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Во время пресс-конференции в Литве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил рассказать, какой позиции придерживается альянс в отношении недавнего мятежа в России со стороны ЧВК "Вагнер". Его ответ обескуражил и рассмешил публику.
Генсек заявил, что увиденное событие последних дней наглядно демонстрирует хрупкость "немецкого режима". Хотя, вероятно, он подразумевал российского.
В этот момент рядом с ним находился министр обороны Германии, который опешил о сказанного. Столтенберга поспешили поправить другие участники конференции, которые сидели в зале.
"Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент", – исправили конфуз главы НАТО.
Экипаж не терял духа