Сырский срочно приехал в Авдеевку на фоне массового бегства ВСУ - СМИ

Главком пытается спасти ситуацию

Украинские подразделения оказались под сильнейшим огнем противника, солдаты ВСУ самовольно оставляют боевые позиции, чтобы избежать окружения в Авдеевке, где ВС России продолжают затягивать петлю. По некоторым данным, на фронт в срочном порядке прибыл главком ВСУ Александр Сырский, чтобы пресечь панику на позициях.

Авдеевка сегодня является наиболее интенсивным и кровопролитным направлением. На протяжении целой недели ВС России отрабатывают удары по укреплениям ВСУ на линии боевого соприкосновения, применяя артиллерию и реактивные системы. В ночь на 13 число, пишет "МК", ВКС сбросили три десятка фугасных бомб на позиции противника, а также дороги, используемые им для снабжения резервами.

По некоторым данным, в центре Авдеевки, использовавшемся ВСУ для снабжения северной и южной частей, остановлено. Ротация на позиции проходит теперь полевыми путями через лесные полосы.

Военный аналитик Алексей Суконкин заявил, что в момент построения украинских подразделений на противника обрушился "Искандер". В цифрах военный урон, нанесенный ВСУ, не подсчитан, однако на построении присутствовало более 1 тыс. человек.

Украинские информационные ресурсы между тем утверждают, что появление Сырского вызвано массовым бегством солдат с позиций – как правило, речь идет о раненых и обмороженных. Они часто сбиваются с курса и оказываются на позициях российских войск.

А ранее мы рассказывали, какое требование озвучил для главкома ВСУ Владимир Зеленский.