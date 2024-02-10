Bloomberg назвало причину разногласия Зеленского с Залужным

Bloomberg назвало причину разногласия Зеленского с Залужным
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президенту не понравился представленный военным план на ближайшие месяцы

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ произошла по нескольким причинам. Военный имел давний конфликт с Владимиром Зеленским, который обострился в последнее время. Вместно генерала назначили Александра Сырского, который не обладает серьезной поддержкой со стороны солдат и общественности.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники в украинском военном руководстве назвало причину разногласия Зеленского с Залужным. Президент не теряет надежду на победу на поле боя, поэтому ему нужен более смелый военный план, чем те, которые предлагает осторожный военный на ближайшие месяцы. 

Сырский, в свою очередь, имеет популярность жесткого и твердого человека, который следует поставленным целям, не жалея ресурсов. На поле боя его считают безжалостным, поэтому и солдаты не испытывают к нему особой симпатии. Дополнительно украинцев смущает факт, что генерал вырос в России и говорит на украинском языке с акцентом.

Однако, по слухам, Залужный рекомендовал Сырского в качестве своей замены на посту главкома ВСУ. Поскольку его уход с должности был связан с разногласиями с вышестоящим руководством, президент сгладил ситуацию, выдав военноу звание "Героя Украины".

Источник: Bloomberg
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