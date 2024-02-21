Что произошло с военными, пока доподлинно неизвестно

Затяжные бои в многострадальной Авдеевке подошли к своему логическому завершению. Командование украинского противника приняло решение отступать из практически превращенного в руины населенного пункта. При этом во время отступления незалежных вояк до 1000 человек пропали. Доподлинно об их судьбе ничего неизвестно.



О таинственном исчезновении бойцов Вооруженных сил Незалежной рассказали в Соединенных Штатах Америки. Соответствующая информация появилась в авторитетном издании The New York Times, сообщает телеканал "360".



Украинские руководители недосчитались от 850 до 1000 бойцов. Что конкретно с ними случилось, пока непонятно. О пропаже внушительного числа военнослужащих рассказали другие украинские солдаты, передает информационный ресурс "Радио 1". Предполагается, что они могли попасть в плен или пропали без вести.



В американском издании также отметили, что отступление из Авдеевки стало катастрофой для украинской армии. Оно было организовано из рук вон плохо и привело к большим потерям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Отмечается, что западные кураторы весьма недовольны таким ужасно спланированным, провальным уходом со стратегически важной позиции.



К слову, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал четыре региона Украины "абсолютной Россией".

