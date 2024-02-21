Люди боятся выйти из дома

В городах Одессы и Николаева сотрудники военкоматов устроили настоящий отлов мужчин. По приказу местных властей их забирают прямо на улицах и отправляют на передовую, сообщил депутат областной думы Херсона Юрий Барбашов.

Он рассказал, что теперь мужчины опасаются выйти даже до магазина в соседнем доме. Есть риск нарваться на людей в форме и оказаться в зоне активных боевых действий, сообщает телеканал RT. Мужчин "отлавливают" на остановках общественного транспорта и в других местах большого скопления людей, указывает телеканал "360".

Поголовная мобилизация, которую устроили украинские власти, сказывается и на экономике страны. Чтобы не попасть на передовую, мужчины увольняются с работы и сидят дома. Женщины не хотят, чтобы, выйдя за порог, их супруг пропал бесследно, поэтому все взвалили на свои плечи и теперь сами содержат семьи, передает интернет-издание"Подмосковье сегодня".



Напомним, 7 февраля на Украине приняли закон, ужесточающий мобилизацию. Эксперты сообщают, что это связано в первую очередь с огромными потерями ВСУ. Так, в октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Владимира Зеленского, заявил, что ряды украинской армии настолько поредели, что теперь средний возраст призывников 43 года.

Ранее в США заявили о таинственной пропаже бойцов ВСУ.