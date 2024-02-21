Британский аналитик рассказал о бегстве Зеленского из Киева после катастрофы ВСУ

В Британии заявили о бегстве Зеленского из Киева после провала ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Украинский лидер пытается спасти свой политический рейтинг

Украинский лидер Владимир Зеленский покинул Киев на фоне чрезвычайно нестабильной ситуации, сложившейся после разгрома подразделений ВСУ в Авдеевке, утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис.

Именно из-за катастрофы, произошедшей на фронте, считает эксперт, Зеленский стремительно прилетел из Германии в Киев, а затем отправился на фронт. Причина отсутствия в столице была банальна: поражение на фронте означает осложнение политической обстановки вокруг украинского лидера. Поэтому Зеленский не желал оставаться в столице.

Политический рейтинг Зеленского, указывает Меркурис, неуклонно падает вниз на фоне крупнейших провалов украинской армии, главный из которых – потеря Авдеевки. В Киеве же президенту приходится сталкиваться со своими политическими оппонентами (несмотря на то, что некоторые являются лишь потенциальными противниками). Офис Зеленского прекрасно знает, что за завершением боевых действий неминуемо последуют выборы, после чего действующего президента будет ждать политическая ликвидация.

Как указывает RT, за сутки потери ВСУ на авдеевском направлении составили до 450 человек.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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