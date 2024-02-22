Офис Зеленского пообещал устроить "нечто особенное" 25 февраля

Однако речь идет не о проявлении символизма

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пообещал, что на 25 февраля официальный Киев приготовит "нечто особенное" – однако к кому это относится, официальный представитель главы государсва не стал пояснять.

Никифоров, однако, уточнил, что офис президента устроит публичную конференцию, где все представители власти, включая высокопоставленных лиц, выступят с откровенным "разговором", в ходе расскажут о дальнейшем пути Украины.

Как отметил Никифоров, ожидается выступление главных спикеров государственных органов, премьер-министра, спикера парламента, руководителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, самого президента Зеленского и его супруги.

Пресс-секретарь Зеленского уточнил, что на мероприятии вынесут на обсуждение вопросы развития страны и армии, современные технологии с гарантиями, а также оказание помощи предпринимательству, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

Тем временем, указывает телеканал "360", Киев проводит эвакуацию представителей силовых структур и регионального аппарата из Курахово, расположенного на территории ДНР. Село находится в 52 километрах к западу от Донецка.