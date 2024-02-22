Офис Зеленского пообещал устроить "нечто особенное" 25 февраля

Офис Зеленского пообещал устроить "нечто особенное" в конце февраля
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Однако речь идет не о проявлении символизма

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пообещал, что на 25 февраля официальный Киев приготовит "нечто особенное" – однако к кому это относится, официальный представитель главы государсва не стал пояснять.

Никифоров, однако, уточнил, что офис президента устроит публичную конференцию, где все представители власти, включая высокопоставленных лиц, выступят с откровенным "разговором", в ходе расскажут о дальнейшем пути Украины.

Как отметил Никифоров, ожидается выступление главных спикеров государственных органов, премьер-министра, спикера парламента, руководителей Службы безопасности  Украины, Главного управления разведки Минобороны, самого президента Зеленского и его супруги.

Пресс-секретарь Зеленского уточнил, что на мероприятии вынесут на обсуждение вопросы развития страны и армии, современные технологии с гарантиями, а также оказание помощи предпринимательству, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

Тем временем, указывает телеканал "360", Киев проводит эвакуацию представителей силовых структур и регионального аппарата из Курахово, расположенного на территории ДНР. Село находится в 52 километрах к западу от Донецка.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

В Британии заявили о бегстве Зеленского из Киева после провала ВСУ

Украинский лидер пытается спасти свой политический рейтинг

Турция решила сыграть против России из-за угроз со стороны США

Анкара действует против своих интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей