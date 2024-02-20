Обещанные F-16 еще не дошли до Киева - и никто не знает, насколько далеко ВС России успеют продвинуться

Бывший народный депутат Верховной рады, отставной майор вооруженных сил Украины Игорь Лапин указывает, что Россия имеет в своем распоряжении многочисленные военные резервы, обладающие необходимой подготовкой. При этом противопоставить Киеву нечего: по официальным данным, истребители F-16 появятся у ВСУ лишь к началу лета 2024 года.

В таком случае, считает Лапин, остается только предполагать, сколько территорий успеет Россия взять под свой контроль к июню. Киев не может даже обеспечить пополнение в рядах вооруженных сил.

"Мобилизации, дополнительных систем, помощи от американцев – ноль. Давайте рассуждать, как наши корабли будут бороздить мировой океан", – сыронизировал украинский офицер, описывая ситуацию для ВСУ.

Лапин также отреагировал на подписание Владимиром Зеленским "Соглашения о безопасности" с Великобританией, ФРГ и Францией – офицер уверен, что документ имеет исключительно номинальное значение. А Запад пытается создать вид бурной деятельности и активного вовлечения в украинский конфликт. Более того, речь идет не о конкретных гарантиях, а о соглашении о намерениях, которое, кстати, никто не ратифицировал на законодательном уровне среди стран-участниц договора.

"Намереваемся помогать Украине, а если передумаем – письменно сообщим", – объяснил экс-нардеп Рады.