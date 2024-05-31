Польша заподозрила Россию в публикации сообщений о мобилизации в стране

Вскоре публикации были удалены

На сайте Польского агентства печати (PAP) появилось сообщение, подписанное премьер-министром страны Дональдом Туском, в котором говорится о начале частичной мобилизации с 1 июня. Публикация возникла примерно в 14 часов дня, но вскоре была удалена. Позднее она снова появилась на странице PAP.

Утверждалось, что в предстоящую субботу в республике начнут вербовать граждан для отправки на Украину. Всего по плану призовут порядка 200 тысяч человек.

Вскоре агентство выпустило сообщение с опровержением готовящейся мобилизации. Представители польского премьера также отметили, что в стране не планируется призыва.

Сотрудники спецслужб и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский выразили мнение, что на страну было совершено кибернападение. Местные власти утверждают, что все могло быть спланировано и осуществлено Россией.

"Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры", – сказано в соцсетях.

Ранее в Польше заявили, что Киев хочет втянуть Варшаву в украинско-российский конфликт.