Британский политик Куртен заявил, что Запад не должен считать РФ своим врагом

Британский политик выдвинул неожиданный план по России
Фото: www.unsplash.com
Деятель считает, что Лондон неправ

Мейнстримом большинства стран западного мира сегодня стала оголтелая русофобия. Первую скрипку в этом вопросе играют англосаксы. Власти Великобритании и Соединенных Штатов Америки старательно стараются ополчить против России весь мир. Однако далеко не все согласны с такой политикой. Так, известный британский государственный деятель Дэвид Куртен выступил с неожиданным планом по России.

Руководитель крупной британской партии "Наследие" считает, что западным государствам давно пора изменить свое отношение к России. Для того чтобы добиться мира и спокойствия на международной арене, британцам и американцам следует наладить нормальные отношения с Россией.

Британец подчеркнул, что Лондону и Вашингтону пора перестать считать Российскую Федерацию своим главным врагом. Такой подход приведет лишь к обострению ситуации в мировом пространстве и может закончиться крайне печально.

Британский политик напомнил, что плохие отношения с крупной ядерной державой в лице России резко повышают риск развязывания ядерной войны. Он также призвал перестать обострять ситуацию на Украине, так как конфликт в Незалежной грозит трагическими последствиями для всего мира.

"Россия нам не враг", – озвучил британец свое мнение, резкое расходящееся с официальной позицией Лондона.

К слову, ранее в Британии заметили поразительную деталь на выставке подбитой техники НАТО.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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