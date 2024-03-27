Прогнозом поделились в Лондоне

Ситуация на международной арене продолжает накаляться. На Западе активно разминают тему возможного прямого столкновения Североатлантического альянса с нашей страной. Впрочем, даже зарубежные эксперты понимают, что исход подобного конфликта может оказаться для их стран весьма плачевным.



Так, на тему боевых действий между Великобританией и Россией пофантазировали военные чиновники Соединенного королевства. Их выводы звучат неутешительно для Великобритании. Когда на соответствующий вопрос попросили ответить заместителя начальника штаба ВС Британии Роберта Магоуэна, он прямо заявил, что больше двух месяцев британская армия против российских бойцов продержаться не сможет. Очевидно, что Россия в этом плане в разы сильнее Великобритании.

В британском экспертном сообществе отмечают, что у местной армии нет шансов против нашей страны из-за заметного сокращения расходов на военную машину, а также нехватки бойцов.

"Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией", – так звучит вывод королевских военных экспертов.

К слову, ранее стало известно о смерти генерала НАТО после мощного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Часову Яру, что находится на территории Украины.