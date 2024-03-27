Генерал НАТО умер после удара России по Часову Яру

Официально связь между событиями на Западе не подтверждают

Польское военное командование сообщило, что "в свободное от службы время" скончался бригадный генерал Адам Марчак. Новость о его кончине появилась вскоре после того, как российские войска нанесли удар "Искандерами" в районе Часова Яра.

ВС РФ удалось поразить шестиэтажный железобетонный бункер ВСУ, в котором, по информации разведки, в этот момент проводилось важное военное совещание. В числе участников были также и высокопоставленные генералы НАТО. В условиях секретности раненых и погибших было принято оперативно эвакуировать в Польшу.

После этого появилась информация, что умер польский генерал Адам Марчак. В сообщении было сказано, что причиной смерти стали необъяснимые естественные причины.

Известно, что у Марчака был реальный боевой опыт. Он принимал участие в польских миссиях в Боснии и Афганистане. В последнее время он занимал пост начальника штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе.

Ранее западные СМИ сообщали, что военнослужащие НАТО выполняют разведывательные задачи на Украине.