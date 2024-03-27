Польский генерал Марчак умер вскоре после удара "Искандеров" по Украине

Генерал НАТО умер после удара России по Часову Яру
Фото: Roman Petushkov/XinHua/www.globallookpress.com
Официально связь между событиями на Западе не подтверждают

Польское военное командование сообщило, что "в свободное от службы время" скончался бригадный генерал Адам Марчак. Новость о его кончине появилась вскоре после того, как российские войска нанесли удар "Искандерами" в районе Часова Яра.

ВС РФ удалось поразить шестиэтажный железобетонный бункер ВСУ, в котором, по информации разведки, в этот момент проводилось важное военное совещание. В числе участников были также и высокопоставленные генералы НАТО. В условиях секретности раненых и погибших было принято оперативно эвакуировать в Польшу.  

После этого появилась информация, что умер польский генерал Адам Марчак. В сообщении было сказано, что причиной смерти стали необъяснимые естественные причины. 

Известно, что у Марчака был реальный боевой опыт. Он принимал участие в польских миссиях в Боснии и Афганистане. В последнее время он занимал пост начальника штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе.

Ранее западные СМИ сообщали, что военнослужащие НАТО выполняют разведывательные задачи на Украине.

Источник: X
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