Сделано официальное заявление

Постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небезня во время заседания объявил, что Москва выполнила одну из целей СВО, которую ставила перед собой в самом начале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Постпред напомнил, что в арсенале украинской армии давно остутствует собственное оружие. Все, чем сейчас пользуются ВСУ, было отправлено им со стороны Запада. Поэтому можно говорить, что Россия достигла желаемого и провела демилитаризацию Украины.

"Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", – подчеркнул Небензя.

При этом он отметил, что отрицать прямое вовлечение стран Североатлантического альянса в конфликт в текущей ситуации бессмысленно. Несмотря на то, что на Западе заявляют об опосредованном участии, есть множество доказательств обратного.

Небензя предупредил, что любая отправка иностранных военных в зону СВО будет рассматриваться Россией как законная цель для российской армии. По его словам, сейчас Украина движется к военному поражению, несмотря на военную, финансовую и политическую помощь США и союзников.

Ранее стало известно, что Запад заставил украинцев принять важное решение.