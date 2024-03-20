Советник главы Минобороны: США и НАТО разрабатывают ментальное оружие

Западные умы продумывают разрушительную тактику

Позиции Соединенных Штатов Америки на международной арене серьезно пошатнулись. Однако Вашингтон не готов и даже не рассматривает возможность отказаться от гегемонии. На этом фоне на Западе начали активно разрабатывать механизмы ведения нового типа войны. Речь идет о ментальном противодействии противнику.



С громким заявлением по этому поводу выступил советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий. Он отметил, что военные спецы Штатов и Североатлантического альянса активно занимаются созданием ментального театра военных действий. Они разрабатывает принципиально новое оружие, за счет которого рассчитывают разделаться с противниками.

Как утверждает высокопоставленный эксперт, на первый план вышло нанесение удара по ментальной сфере противника. Этот аспект становится даже важнее взятия под контроль территорий оппонента. В качестве ментального оружия подразумевается создание в стране противника условий, при которых общество начинает деградировать, в государстве насаждается безответственность.

Такие результаты можно достичь за счет уничтожения национальной истории, культуры. В итоге в стране противника должны перестать интересоваться идеологическими вопросами, не думать о том, куда идет государство и что отличает нацию от других. Также инструментом разложения общества является слепая вера в "рыночные силы", которая снижает значимость производства, защиты внутреннего рынка и так далее.

К слову, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что у его родной страны есть силы пойти войной на Россию.