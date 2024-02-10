Проклятье или совпадение: экстрасенс рассказал о судьбе британской монархии

Ясновидящая рассказала, что этот год будет решающим для правящей семьи

После кончины Елизаветы II королевскую династию настигла череда неприятностей со здоровьем. Так, недавно принцессе Кэтрин провели операцию. Из-за своего самочувствия жена принца Уильяма отменила на два месяца все события, которые подразумевают появление на публике. Теперь серьезно заболел сам король Британии Карл III. В букингемском дворце официально объявили, что монарх страдает онкологией.

Прогноз о судьбе короля сделала российская экстрасенс и астролог Ангелина Блэкмун. Она заявила, что выглядит ситуация так, будто это простое стечение обстоятельств. Но судьба Карла III была известна еще до его восхождения на престол.

"Его правление будет бурным, но недолгим. Особенно тяжелыми будут первые 12 месяцев", — рассказали астрологу звезды.

Блэкмун считает, что из-за болезни король может отказаться от трона. Однако стоит дождаться середины 2024 года. Тогда станет ясно, удержит монарх свой престол или передаст его старшему сыну. Если Карл III не сможет править дальше, это будет значить, что пророчество Нострадамуса оказалось правдивым.

Астролог добавила, что, несмотря на желание многих видеть на троне принца Гарри, скорее всего, этого не случится, ему уготована другая судьба. Впрочем, скоро и сама британская монархия изменится, она потеряет все свои привилегии, подытожила Ангелина.