Как пройдут похороны больного онкологией Карла III: сценарий церемонии готов

Как пройдут похороны больного онкологией Карла III: сценарий церемонии готов
Король Карл III. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Монарх серьезно болен

Обнаруженное заболевание короля Британии Карла III всколыхнуло мир. У 75-летнего правителя выявили рак простаты. Медики сообщили, что сейчас болезнь находится на ранней стадии, однако его состояние все равно вызывает опасения, в первую очередь из-за возраста. На случай, если онкологию победить не удастся, уже подготовили сценарий прощальной церемонии. 

После смерти короля в первую очередь об этом известят супругу Камиллу и принца Уильяма, если в момент кончины их не будет рядом. Затем будет издан приказ о назначении нового правителя. После этого в стране объявят траур, который будет длиться до момента похорон короля. В этот период в королевстве будут отменены все праздники и другие развлекательные события, а флаги приспустят. 

У жителей страны будет три дня, чтобы проститься с усопшим королем. Его гроб разместят в Сент-Джеймсском дворце.

Попрощаются с правителем только на десятый день, а до этого монарха отпоют. Богослужение, вероятнее всего, по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве. Карл III будет похоронен в часовне святого Георгия рядом с матерью, королевой Елизаветой II. Усыпальница расположена в Виндзорском замке, королевских особ там хоронят на протяжении нескольких веков. 

Ранее онколог дал прогноз о заболевании короля Карла III. Он сообщил, что эта форма рака не вызывает опасений, но, судя по всему, все оказалось не так гладко. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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