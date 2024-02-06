Уролог Корякин дал прогноз для онкобольного короля Британии Карла III

Врач рассказал, насколько опасен диагноз

У короля Британии Карла III обнаружили онкологическое заболевание. Рак выявили, когда монарх проходил обследование из-за увеличенной простаты. Врач уролог-андролог Михаил Корякин сообщил, что рак предстательной железы— одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин.

Медик рассказал, что среди симптомов– частые позывы к мочеиспусканию в ночной период, а также болезненность во время справления нужды. Это связано с увеличенной простатой, которая передавливает мочеиспускательный канал. Несмотря на неприятную симптоматику, по словам медика, заболевание достаточно хорошо поддается лечению.

По словам Корякина, мужчинам с этим видом рака предстоит операция по удалению предстательной железы.

"Это сейчас рутинная операция и означает практически излечение от заболевания", — успокоил доктор.

Впрочем, если онкобольной в тяжелом состоянии, то в данном случае медики прибегают к лучевой терапии и лечению антиандрогенными препаратами.

Между тем, лечением короля Британии уже занялись специалисты. На это время монарх отложит все публичные мероприятия, сообщает телеканал "360". Государственными делами Карл III продолжит заниматься.

Сообщается, что король сделал официальное заявление о своем диагнозе, чтобы избежать лишних пересудов и поддержать всех, кто тоже страдает сейчас от онкологии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, что предсказания Нострадамуса о королевской семье Британии сбываются.