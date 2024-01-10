Как Кейт Миддлтон удается держать принца в узде

Эксперт раскрыл секрет

Наследник британского престола принц Уильям и Кейт Миддлтон счастливо живут в браке уже почти 13 лет. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Джорджа и Луи, а также дочь Шарлотту.

Принцесса Уэльская довольно часто появляется на публике вместе с детьми, которые отличаются строптивым нравом. Например, пятилетний принц Луи то и дело пытается закрыть маме рот. Однако Кейт Миддлтон все же удается держать сына в узде.

Эксперт по воспитанию детей Джо Фрост уверена, что у невестки короля Карла III есть особый дар. По ее словам, секрет воспитания детей кроется в четком обозначении времени и места.

Супруга принца Уильяма следит за тем, чтобы ее наследники строго соблюдали протокол как полноценные члены королевской семьи. Кейт Миддлтон, как отметила эксперт, четко обозначила детям, где и когда можно вести себя тем или иным образом.

К слову, у невестки короля Британии есть и другие интересные секреты. Ранее она рассказала, за счет чего сохраняет стройную фигуру.