Раскрыта тайна стройности Кейт Миддлтон: простая диета

После родов пришла в форму всего за несколько недель

Придраться к стройности Кейт Миддлтон сложно, даже при том, что она мама троих детей. По словам самой герцогини, в последний раз она пришла в форму всего за пять недель.

Сейчас же Кейт Миддлтон увлеклась сыроедением. Казалось, что этот диетический тренд давно в прошлом, однако герцогиню это нисколько не смущает. Кейт рассказала, что пока практикует только один день диеты в неделю и тщательно отслеживает свое состояние.

К слову, новым пристрастием Миддлтон обзавелась не ради стройной фигуры, а для улучшения качества кожи. Считается, что употребление в пищу термически необработанных продуктов не только способствует снижению веса, но и благоприятно влияет на красоту.

К составлению меню Кейт подошла со всем королевским изяществом. В ее рационе: севиче, гаспачо, табуле и другие блюда, которые готовят исключительно из сырых продуктов. Также герцогиня отказалась от цельного молока, а вместо него пьет миндальное. А вот на десерт у королевской особы ягоды годжи, канталупская дыня и салаты из свежих фруктов.

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