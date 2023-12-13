Диетолог рассказала об идеальном питании при ОРВИ

Никакого фастфуда, естественно

При заболеваниях ОРВИ и гриппом крайне важно соблюдать не только прием лекарственных препаратов, но и следить за питанием. Врач-диетолог Марият Мухина указывает, что больным требуется особая диета, не предполагающая мяса, сладкого чая и фруктов.

Более того, важно соблюдать "полуголод" для того, чтобы организм сосредоточился не на работе ЖКТ, а на борьбе с самим вирусом, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Так, к завтраку больные должны приступать не ранее полудня. В течение дня – двухразовое питание с легким перекусом, травяной чай и полный отказ от сахара и простых углеводов.

Медик обратила внимание на пользу куриного бульона и животных жиров – таких, как масло.