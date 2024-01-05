В этом году Британия может потерять короля: что произошло

В этом году Британия может потерять короля: что произошло
Карл III. Фото: Simone Kuhlmey/Keystone Press Agency /globallookpress.com
Не исключено, что недавно надевший корону монарх может снять ее очень скоро

Не первый день британцы и не только говорят о том, что долгожданный престол для старшего сына покойной королевы Елизаветы оказался непосильной ношей. Возможно, в этом году Британия снова сменит монарха.

К сожалению, полноценного доверия соотечественников, какое оказывалось англичанами матери нынешнего островного короля, Карл так и не сумел заработать. Кроме того, в столь преклонном возрасте садиться на трон оказалось плохой идеей. Карлу III было 73 года на момент коронации, и здоровье уже подводит. А на престоле, который манил старшего сына королевы всю жизнь, оказалось совсем нелегко.

Рабочий день короля забит до отказа: либо три-пять мероприятий в родной стране (порой на разных концах острова), либо деловая поездка на другой континент. И это не считая рутинных королевских обязанностей.

Сам монарх понимает, что молодость позади и здоровье уже не столь хорошее, как 10-20 лет назад. Передавать корону принцу Уильяму, видимо, Карл не горит желанием, ведь он так долго мечтал о ней сам. Но, как пишет британская пресса, повлиять на его решение может поступок коллеги, датской королевы Маргреты II. Она, произнося новогоднюю речь, заявила, что уступает трон сыну Фредерику, а сама уходит в отставку. Эксперты заключили, что это плюс в копилку репутации датской монархии: королева показывает, что старается идти в ногу с прогрессом и не желает допускать старения монархии.

Не исключено, что Карл III, вдохновившись примером венценосной коллеги, сделает то же самое – передаст корону молодому  принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. Наследник престола, судя по всему, не возражает принять корону. По крайней мере, он молод, умен и его обожают британцы – во многом это заслуга милой и скромной Кейт.

К слову, смену монарха в Британии в этом году предвидел еще Нострадамус – недавно нашли очередное его предсказание.

Источник: Daili Mail ✓ Надежный источник
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