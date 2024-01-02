Найдено новое предсказание Нострадамуса: оно касается 2024 года

Найдено новое предсказание Нострадамуса: оно касается 2024 года
Фото: After César de Notre-Dame/wikimedia.org
Мир столкнется с серьезными испытаниями

Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, предсказал множество событий, которые нашли воплощение спустя столетия. Его записи и письмена для толкователей имеют огромное значение, поскольку помогают буквально взглянуть в будущее. Вот и не так давно было найдено новое предсказание Нострадамуса, которое коснулось 2024 года. 

Прорицатель утверждал, что август предстоящего года может стать переломным для всего человечества. Все произойдет из-за различных противоречий между странами, а также усиления роли мусульманских государств.

Согласно трактовке предсказаний, в 2024 году на политической арене могут появиться новые лидеры, а также организации. Особенно свое влияние сможет усилить "красный дракон". Не исключено, что европейский континент может настичь голод.

Вероятность, что Британия останется без монарха тоже высока. Нострадамус указывал, что действующий правитель может отречься от престола. Также в Риме будет выбран новый Папа.

В остальном год обещает много катастроф природного масштаба. Это станет настоящим испытанием для всей планеты Земля и ее жителей.

Источник: Утро.ру
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