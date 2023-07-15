Предсказатель взглянул на новые фото Дуды и ужаснулся

Предсказатель взглянул на новые фото Дуды и ужаснулся
Фото: Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/www.globallookpress.com
Появилось предзнаменование о грядущем

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский взглянул на новые фотографии президента страны Анджея Дуды и ужаснулся. По его словам, над лидерам витает некая "токсичная пыль", которая является предзнаменованием большой катастрофы.

Польский Нострадамус утверждает, что грядет великая бойня, в результате которой пострадает много народу. Он заявил, что политики готовятся к плохим событиям, когда вся еда резко перестанет быть съедобной и что-то невидимое начнет витать между домами.

"Большинство людей не смогут жить в мире, потому что с ними что-то случится. Чума впереди нас", – произнес Яцковский.

Он допустил, что ко всему будут причастны электроника и что-то связанное с гальванопокрытием.

Источник: Planeta
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