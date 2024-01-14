Кейт Миддлтон рассказала о самом ужасном подарке от мужа

Такого принцесса Уэльская не ожидала

Когда мы слышим о принцессах, то непроизвольно представляем шикарные наряды, безупречные украшения, и, конечно, принца, который одаривает всем этим. Однако принцесса Уэльская, кажется, исключение. Кейт Миддлтон рассказала, что однажды супруг буквально шокировал ее своим подарком. На один из праздников принц Уильям преподнес возлюбленной бинокль.

"Я до сих пор не понимаю, почему купил ей бинокль, но тогда это казалось хорошей идеей", — вспомнил Уильям о своем казусе в студенческие годы.

Также Уильям отметил, что теперь супруга не дает ему об этом забыть и припоминает при каждом удобном случае.

Конечно, сейчас ситуация с подарками изменилась. На презенты для супруги теперь принц Уильям не скупится. А также старается не удивлять возлюбленную своей креативностью. Известно, что сейчас наследник британского престола балует Кейт Миддлтон аксессуарами и украшениями, цена на которые доходит до 121 тысячи фунтов стерлингов, что в переводе на наши деньги почти 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году Британия может потерять короля.