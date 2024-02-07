Сбудется ли темное пророчество про Карла III

Политологи проанализировали вопросы английского престолонаследия и кандидатуры на трон

Новость о том, что королю Великобритании диагностировали онкологию, всколыхнула мировую общественность. На данный момент обязанности монарха исполняют королева-консорт Камилла и принц Уильям. Все чаще обсуждают вопрос отречения Карла от трона и регламент престолонаследия.

Казалось бы, все просто: откажись действующий король от трона, его сменит старший сын, принц Уильям. Но не все так просто: права на престол могут предъявить и другие фигуранты длинной очереди.

Очень долго титул передавался исключительно по мужской линии от отца к старшему сыну. В случае отсутствия сыновей наследником становился старший из имеющихся братьев. В 2011 году правила престолонаследия изменили, теперь сесть на трон может старший наследник короля независимо от пола. Кроме того, в регламенте прописаны все наследники трона, от первого до последнего. На сегодня "в очереди" на престол 63 человека.

Первыми, разумеется, идут сыновья и внуки Карла Третьего. При нежелании их наследовать корону на трон могут претендовать принц Гарри и его дети. И только в случае их отказа в борьбу вступают братья предыдущего короля.

Шансы на титул сильно зависят и от репутации кандидатов. Так, например, фигура принца Гарри и его жены Меган Маркл долго давала инфоповоды журналистам. После скандала Гарри с супругой покинули Англию, отказавшись от титула и обязанностей старших членов монаршей семьи. Они до сих пор дают интервью и жалуются на несправедливость со стороны королевской семьи.

Еще один изгой в монаршем семействе – принц Эндрю, третий сын покойной Елизаветы II и, соответственно, младший брат нынешнего короля. В начале нулевых он оказался в центре скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, однако семья опровергала обвинения в педофилии. В начале 2022 года стало известно, что Эндрю лишили военных титулов и сняли с него королевские обязанности.

Здоровье Карла III тревожит людей, близких к королевской семье, однако политологи считают, что вряд ли он откажется от короны, которую ждал много десятилетий.



"Его мать не пошла по принципу датской королевы. Поэтому ради чего нужно отрекаться от титула?" – заметил политолог Антон Бредихин.



Он же подчеркнул, что такое бурное обсуждение британских дел может иметь отношение к грядущим выборам в США или же просто предвещать крупные перемены в британской монархии. Как ни крути, а Великобритания, по словам политолога, по-прежнему одна из ведущих глобальных игроков.

Если обратиться к физиогномике, можно предположить, сколько еще продлится царствование Карла III. По чертам его лица видно, что Уильяму не светит трон еще 7-10 лет, поскольку долголетие свойственно британским монархам. Но кроме науки физиогномики есть еще пророчества. Например, Нострадамус предсказал, что после отречения короля трон достанется человеку, никогда о нем не мечтавшему. Немало людей видит в этом пророчестве передачу короны принцу Гарри.

Напомним, в последний раз отречение монарха в Англии зафиксировано почти сто лет назад. Как пишет "Пятый канал", в 1936 году Эдуард VIII предпочел короне любовь и женился на не одобренной женщине.

"Линия нынешнего короля стала королевской только благодаря тому, что Эдуард отрекся от престола и на трон взошел дед нынешнего короля", – подчеркнул политолог Юрий Светов.

Ранее мы писали, что уролог описал перспективы и дал прогноз для онкобольного британского короля.

