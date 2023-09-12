Вслед за матерью: в Сети назвали дату смерти короля Карла III

Вслед за матерью: в Сети назвали дату смерти короля Карла III
Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Блогер, предсказавший дату смерти Елизаветы II, сделал новый прогноз

8 сентября 2022 года весь мир шокировала новость о кончине британской королевы Елизаветы II. Она покинула этот мир на 97-м году жизни. Для многих это стало большим потрясением, а кого-то – моментом славы.

Один из пользователей Сети, Логан Смит, сделал предсказание о смерти монаршьей особы за несколько месяцев до злополучного дня. С тех пор некоторые начали приписывать таинственному автору поста экстрасенсорные способности. Теперь же внимание людей привлекло еще одно пророчество блогера. На этот раз оно касалось нынешнего короля Соединенного Королевства Карла III.

В своей публикации Смит назвал дату смерти монарха. Он заявил, что Карл III уйдет вслед за матерью 28 марта 2026 года. Однако удостовериться в том, прав блогер или нет, пока невозможно. К тому же, после постов о представителях королевской семьи доступ к его странице оказался закрыт.

Если верить словам пользователя, правление монарха будет недолгим. Впрочем, Карлу III и до предсказания не пророчили много лет на престоле. Как известно, сын Елизаветы II стал королем, когда ему было уже 74 года. А значит рекорд матери, которая правила семь десятков лет, ему повторить не суждено.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что в США захотели свергнуть Карла III. 

Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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