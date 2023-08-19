Начнется военный конфликт: экстрасенс предсказал будущее России

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Дагестанская провидица и победительница шоу "Битва экстрасенсов" Зулия Раджабова предсказала будущее России в 2023 году. Эксперт уверена, что этот год будет переломным не только для нашей страны, но и для всего мира. Она утверждает, что наука будет мощно развиваться и приведет к новым открытиям.
Среди громких предсказаний провидицы смерть двух президентов стран бывшего СССР. При этом, по словам эксперта, один правитель сбежит и будет казнен. Кроме того, экстрасенс увидела вероятность начала вооруженного конфликта в Сибири и смену власти в нескольких странах. При этом, по словам экстрасенса, многих ошибок можно избежать.
В этом году провидица предсказывала снижение стоимости нефти, тяжелые последствия экономического кризиса на обществе, военную напряженность и продолжение антироссийских санкций.
Зулия считает, что конфликт на Украине прератится в 2023 году. После этого возникнет необходимость отстраивать эту страну заново, впоследствии там начнется мир и процветание.
Что же касается людей, им Зулия рекомендует побольше обращаться к православной вере, молиться и держать посты, чтобы искупить свои грехи и очиститься, а также отвести от себя многие беды. Провидица напомнила, что во время поста следует не только не есть запрещенную еду, но и воздержаться от увеселительных мероприятий.
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