"Холодно и сумрачно": победитель "Битвы экстрасенсов" дал страшный прогноз для россиян на 2023-й

Год принесет людям новые испытания

Ситуация на международной арене усугубляется с каждым месяцем. На фоне этого психологическое состояние людей оставляет желать лучшего. Многие с тревогой смотрят в будущее и стараются узнать, что таит день грядущий, из прогнозов ясновидящих. Пугающее предсказание на текущий год оставил победитель знаменитого телешоу "Битва экстрасенсов" Александр Литвин.



Медиум утверждает, что в этом году россиянам выпадет столкнуться с серьезными испытаниями. Благосостояние некоторых семей обрушится до критического уровня. Кому-то в прямом смысле слова придется "крошками хлеба питаться", утверждает специалист по тонким мирам.



По предсказанию Литвина, экономические показатели в стране могут существенно обрушиться. Однако в начале летнего периода ситуация начнет выправляться. Впрочем, для достижения стабильности всему государству предстоит очень много поработать.

"Не унывайте, через несколько месяцев энергетические затраты вернутся сторицей. И как раз вовремя – холодной и сумрачной зимой" – подчеркнул медиум.

По прогнозу экстрасенса, новый зимний период также принесет очередные серьезные испытания для всей страны.

