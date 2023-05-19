"Холодно и сумрачно": победитель "Битвы экстрасенсов" дал страшный прогноз для россиян на 2023-й

"Холодно и сумрачно": победитель "Битвы экстрасенсов" дал страшный прогноз для россиян на 2023-й
Фото: www.unsplash.com
Год принесет людям новые испытания

Ситуация на международной арене усугубляется с каждым месяцем. На фоне этого психологическое состояние людей оставляет желать лучшего. Многие с тревогой смотрят в будущее и стараются узнать, что таит день грядущий, из прогнозов ясновидящих. Пугающее предсказание на текущий год оставил победитель знаменитого телешоу "Битва экстрасенсов" Александр Литвин.

Медиум утверждает, что в этом году россиянам выпадет столкнуться с серьезными испытаниями. Благосостояние некоторых семей обрушится до критического уровня. Кому-то в прямом смысле слова придется "крошками хлеба питаться", утверждает специалист по тонким мирам.

По предсказанию Литвина, экономические показатели в стране могут существенно обрушиться. Однако в начале летнего периода ситуация начнет выправляться. Впрочем, для достижения стабильности всему государству предстоит очень много поработать.

"Не унывайте, через несколько месяцев энергетические затраты вернутся сторицей. И как раз вовремя – холодной и сумрачной зимой" – подчеркнул медиум.

По прогнозу экстрасенса, новый зимний период также принесет очередные серьезные испытания для всей страны.

Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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