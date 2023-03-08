Пророчество Ванги о СВО: провидица назвала победителя в конфликте

Предсказано образование нового союза стран

После смерти болгарской предсказательницы Ванги с каждым годом появляются ее новые пророчества – поговаривают, что она строго приказала рассказывать о них в то время, когда это потребуется. Сергей Косторной, который рассказывает о пророчествах Ванги, утверждает, что она также предсказывала судьбу России и Украины об СВО, даже называя точный год окончания конфликта между странами.

По его словам, провидица предсказывала, что Российская Федерация в итоге окажется победителем, а украинское государство полностью войдет в ее состав. Произойдет это примерно в 2027 году.

Новое образование получит название "славянский союз*". Помимо Украины, там окажутся Белоруссия, Болгария и Сербия.

"Россия-матушка под покровом Богородицы сохранится и будет процветать", – говорила она.

Косторной отметил, что ее слова касались именно завершения всех официальных частей, поэтому не исключено, что конфликт между государствами может завершиться раньше.