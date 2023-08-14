Что сулит разбитое зеркало: ответ экстрасенса

В осколки лучше не заглядывать

Многие люди заблуждаются, когда думают, будто бы разбившееся зеркало запускает череду неудач в жизни. По словам экстрасенса Анны Нефертари, в действительности оно лишь является предзнаменованием предстоящих потрясений.

В беседе с Москвой 24 она пояснила, что зеркало это накопитель энергии. Любой человек чувствует, что скоро он столкнется с рядом серьезных проблем, поэтому когда смотрит на свое отражение, предмет автоматически впитывает его негатив. В некоторых случаях зеркала не выдерживают напряжения и лопаются.

Нефертари утверждает, что разбившееся зеркало – лишь предзнамение грядущих трудностей. И запуска негативным событиям оно не дает.

"Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки", – говорит экстрасенс.

При этом она предупредила, что в осколки заглядывать не стоит. Лучше завернуть их в черную ткань и закопать.

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