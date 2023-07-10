Названы пять самых умных знаков зодиака

Названы пять самых умных знаков зодиака
Фото: unsplash.com
Они чаще всего становятся гениями

Среди всех знаков зодиака, как оказалось, есть те, которые склонны к становлению гениями. А все потому, что в них заложены все необходимые для этого черты характера. По словам звезды "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахметжановой, самых умных знаков зодиака пять. 

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком, как правило, любят читать, анализировать, подмечать интересные детали и углубляться в ту или иную тему. Неудивительно, что из них получаются хорошие ученые, причем в разных сферах знаний. 

Стрелец

Представители этого знака – люди целеустремленные и уверенные, что помогает добиваться успехов в познании. Они любят цифры, легко решают сложные задачи, а также справляются с большим объемом информации. Поэтому среди прославленных математиков, физиков, архитекторов и технологов много стрельцов.

Козерог

Рожденные в этом созвездии люди обладают такими качествами, как сообразительность, внимательность и перфекционизм. Из них получаются прекрасные руководители, аналитики, математики, маркетологи и архитекторы, потому что они логически мыслят и доводят дела до конца. 

Близнецы

А представителям этого знака интересны другие темы. Они с удовольствием изучают человечество, а также мир природы. В школе они получают высокие отметки на уроках биологии, географии, химии. И именно с этими науками близнецы и связывают свою жизнь.  

Телец

Этим людям нравится достигать прогресса в вопросах качества жизни человека. Часто в круг их интересов входят кулинария, интерьер, рукоделие, прикладная литература. Также некоторые представители этого знака самостоятельно разрабатывают предметы для дома, облегчающие жизнь.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россиянам пообещали большие перемены в зарплате

Правительство работает над новым законопроектом

Опять обманули Путина: россияне шокированы выходкой Анкары

Некоторые предложили отомстить Эрдогану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей