Какие знаки зодиака чаще становятся гениями: ответ ясновидящей

Звезда "Битвы экстрасенсов" представила свой рейтинг

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова, принимавшая участие в шоу "Битва экстрасенсов", перечислила пять знаков зодиака с высоким интеллектом и яркими талантами. Такие люди, как правило, становятся гениями.

На пятом месте расположились Тельцы со своим интересом к прогрессу и действительно нужным для быта вещам – например, кулинарии и рукоделию. Четвертое место в рейтинге Ахметжановой заняли Близнецы. По словам ясновидящей, люди с этим знаком зодиака проявляют любопытство к окружающему миру, они хотят знать все о человечестве, флоре и фауне.

Козероги – на третьем месте. Они, как отметила Ахметжанова, весьма сообразительны, а также очень внимательны. Также им присущи упорство и перфекционизм. Второе место у Стрельцов благодаря их уверенности и целеустремленности, а также большому желанию осваивать науки. Их не пугают сложные задачи, поскольку им нравятся различные формулы.

И на первом месте – Водолеи. Они очень любят читать и проводить анализ чего-либо. Благодаря своей любознательности такие люди могут стать учеными. Им свойственны креативные методы представления информации, они знают, как привлечь других к какой-либо деятельности.