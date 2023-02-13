Экстрасенс вынесла вердикт о будущем Костомарова

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Роман Костомаров, который до сих пор находится на грани жизни и смерти, пережил самый страшный период – после этого он уже точно будеть жить, хотя трудности на его пути на этом не закончатся. Такой прогноз сделала известный экстрасенс Галина Янко.
По ее словам, в жизни спортсмена самыми тяжелыми будут годы с 40 до 50 лет – тогда на его долю выпадет множество испытаний. При этом он был рожден под планетой Солнца, а такие люди, как правило, все сложности переносят крайне стойко и мужественно.
В его болезни не было ничего странного. Янко утверждает, что Костомаров не щадил себя, и его организм был фактически изношен. Болезнь стала для него и его супруги большим ударом, они тяжело переносят все происходящее. Но в будущем их ждет благоприятное стечение обстоятельств.
"Постепенно Роман все преодолеет и вернется к нормальной жизни. Да, это будет не скоро. Но Роман сможет притормозить развитие заболевания. И обязательство вернется в спорт. Он найдет себя в тренерской работе", – заявила провидица.
Янко призвала всех молиться о здравии Костомарова, поскольку в текущей ситуации это лучшее, что можно сделать.
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