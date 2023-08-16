Обвал рубля и Олимпиаду в Париже предсказали более 20 лет назад

Обвал рубля и Олимпиаду в Париже предсказали более 20 лет назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кто знал, что все это случится?

Невероятно, но факт: создатели культового мультсериала "Симпсоны" умудрились взглянуть в будущее и предсказать массу значимых для истории событий. Новые серии проекта выходят до сих пор, а поклонники теперь гадают, на что еще намекнут авторы. 

А пока, пересматривая старые эпизоды, публика заметила, что "Симпсоны" предсказали еще два важных события – обвал рубля и Олимпиаду в Париже. Серия об этом вышла 24 года назад, и начинается она с заседания МОК, в рамках которого решается вопрос о месте проведения соревнований. Одним из главных претендентов становится Франция, которая уверяет, что ее столица будет отличной площадкой. Так и случилось: в 2024-м году именно там встретятся спортсмены из разных стран. 

В этой же серии появляется представитель из России, который предлагает его родину для проведения Олимпиады. Он заявляет, что в Москве "за доллар дают семь рублей", а после каждого сигнала его пейджера цифра начинает увеличиваться. 

"...12 рублей... 60 рублей... 1000 рублей!" – говорит представитель и внезапно убегает с заседания на фоне падения рубля. 

Российские поклонники мультсериала не смогли не провести аналогию. Ведь, как ранее писало "Утро.ру", стоимость доллара перевалила за 101 рубль, а евро достигло отметки в 111 рублей. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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