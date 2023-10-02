В Британии началась паника из-за заявления главы Минобороны о России

В Британии началась паника из-за заявления главы Минобороны о России
Фото: www.unsplash.com
Британцы хорошо понимают, чем пахнет дело

Ситуация на международной арене накалена до предела и продолжает развиваться в негативном ключе. Западные страны постоянно позволяют себе агрессивные высказывания в адрес Москвы. При этом очевидно, что прямой конфликт России и НАТО приведет к чудовищным последствиям. Недавние слова британского министра обороны вызвали панику в королевстве.

Так, руководитель местного Минобороны Грант Шаппс сообщил, что он не исключает возможность отправки боевых британских кораблей в Черное море. Таким образом лондонская администрация хочет "защитить" коммерческие суда от России.

Скандальные слова британского министра прокомментировал местный политик Джордж Гэллоуэй. Он не стал крючкотворствовать и прямо объявил, что в случае прямого столкновения с российским флотом военно-морской флот королевства будет разгромлен.

Стоит отметить, что британский политик весьма озадачен заявлением министра обороны. Гэллоуэй подчеркнул, что королевский флот абсолютно не состоятелен, и подобные воинственные выкрики при их реализации приведут Британию к ужасным последствиям. В целом, слова о том, что Лондон может ввязаться в военный конфликт с Россией вызывают панику в королевстве. Люди понимают, чем это грозит.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки запаниковали из-за хода Москвы против Североатлантического альянса.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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