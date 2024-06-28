Spectator назвал открытой провокацией отправку подрядчиков из США на Украину

Опубликовано предупреждение об опасном ходе США в зоне СВО
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон продолжает накалять обстановку

Американские власти не желают отказываться от поддержки киевского режима, который используют в качестве инструмента для борьбы с нашей страной. Авторитетное зарубежное издание The Spectator опубликовало предупреждение об опасном ходе Соединенных Штатов Америки в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима.

Недавно в Белом доме начали обсуждать возможность отправки американских подрядчиков прямо на украинскую территорию. Западные спонсоры Киева рассматривают этот шаг, так как Вооруженные силы Незалежной ощущают серьезные проблемы в вопросах ремонта и обслуживания сложной боевой техники. Обозреватель издания Майкл Эванс подчеркнул, что реализация этой задумки весьма опасна и может иметь очень тяжелые последствия.

"Российская сторона сочтет прибытие американских подрядчиков на украинскую территорию преднамеренной провокацией, что может поставить жизнь американцев под угрозу", – поделился своими опасениями известный американский журналист.

Он также отметил, что западные страны все активнее демонстрируют Москве полное безразличие к обозначенным ранее красным линиям. Именно поэтому, как добавил журналист, США и Европа готовы отправлять в помощь украинской армии все более дальнобойное оружие.

К слову, ранее была раскрыта цель странной тактики Вооруженных сил Украины под Харьковом. 

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
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