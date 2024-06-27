Армия Украины имитирует контратаки под Харьковом ради отчета перед Западом

"Бумажные" наступления: раскрыта цель странной тактики ВСУ под Харьковом
Фото: www.unsplash.com
Действия украинских командиров удивляют

На нескольких направлениях спецоперации по демилитаризации киевского режима продолжаются ожесточенные противостояния. Киевский режим не готов рассматривать даже возможность проведения мирных переговоров и не прекращает наращивать эскалацию. Однако силы ВСУ явно на исходе. Странные ухищрения украинской армии привлекли к себе всеобщее внимание.

О необычной тактике военных командиров Вооруженных сил украинского государства под Харьковом рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Военный эксперт сообщил, что противник начал имитировать наступления на данном направлении и пытается создать видимость активных боевых действий.

Марочко обратил особое внимание на цель таких "представлений". Он подчеркнул, что украинцы вовсе не пытаются как-то запутать наших военных и ввести их в заблуждение. Также за счет фальшивых атак они не достигают никаких преимуществ на поле боя. ВСУ интересует выполнение совсем другой задачи.

Оказалось, за счет малых сил боевые командиры хотят создать видимость полномасштабной работы, но по факту ничего не делают для достижения реальных целей. Такие действия могут выполняться исключительно ради отчетности перед западными спонсорами.

"Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов", – пояснил российский военный.

К слову, ранее ошарашенный глава Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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