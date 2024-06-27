Трагедию обсуждают во всем мире

Жестокое нападение украинской армии на мирный крымский город получило огромный резонанс. Атака пляжа в Севастополе с применением мощных американских ракет закончилась смертью четверых ни в чем не повинных людей, пострадали более 150 мирных граждан. Многие известные люди по всей Европе остались неравнодушны к трагедии России. С заявлением выступили в Германии.



Особый ужас трагедии добавляет смерть совсем крохотной девочки. Украинская армия убила американскими ракетами двухлетнюю малышку. Пристальное внимание к ее судьбе проявил знаменитый немецкий предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он подчеркнул, что ребенок был убит снарядами производства США, поэтому власти Америки безусловно несут свою долю ответственности за военное преступление. Дотком обратился к американцам и призвал их задуматься о судьбе маленькой девочки, погибшей из-за действий нынешней вашингтонской администрации.

"Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать", – обратился немецкий бизнесмен к американцам в преддверии выборов президента США, подчеркнув, что малышку "убил Джо Байден".

Напомним, ранее в США забились в панике из-за возмездия России за удар по Крыму.